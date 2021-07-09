13. madde nedir, Yargı paketi 13. madde içeriği? 4. Yargı paketi 13. madde kabul edildi mi?

4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde kabul edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 13’üncü maddesi sosyal medyada gündem olunca, maddenin içeriğiyle ilgili araştırmalar da arttı. 13. madde nedir, Yargı paketi 13. madde içeriği?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 4. Yargı Paketi'ndeki düzenleme sosyal medyada gündem oldu. Pakette yer alan 13. madde çok fazla konuşunca kullanıcılar 13. maddenin ne olduğunu, içeriğini araştırmaya başladı. Peki, 13. madde nedir? Yargı paketindeki 13. madde içeriği nedir?

13. madde nedir?

Bu maddeye göre cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarının da aralarında bulunduğu katalog suçlardan tutuklama için ‘kuvvetli suç şüphesinin’ yanında ‘somut delil’ kriterleri de aranacak.

Çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlarda "somut delil aranması" şartını getiren 13. madde gündem oldu.

Meclis'te kabul edilen ilgili madde nedeniyle bu suçta önemli artışlar yaşanabileceğinden duydukları kaygıyı dile getiriyor.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.