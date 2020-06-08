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13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 74 gözaltı

AA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 8:08 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 8:19

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda, terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis memuru ve 52 polis memuruna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Zanlıların, sohbetlere katıldıkları ve himmet verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor. 
 

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