13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 74 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda, terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis memuru ve 52 polis memuruna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların, sohbetlere katıldıkları ve himmet verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirildi.