13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon 323 bin 622 TL.13 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-12-14-41-50-54- oldu.
13 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto'da pazar akşamı çekilişi tamamlandı. Çekiliş bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar için Milli Piyango TV Youtube kanalından çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Açıklanan sonuçlara göre ise; 6 bilen çıkmadı ikramiye sonraki çekilişe devretmiş oldu.