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13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

13 Haziran 2021 Pazar - 22:44 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 22:44

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon 323 bin 622 TL.


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon 323 bin 622 TL.13 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-12-14-41-50-54- oldu.
 
13 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Süper Loto'da pazar akşamı çekilişi tamamlandı. Çekiliş bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar için Milli Piyango TV Youtube kanalından çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Açıklanan sonuçlara göre ise; 6 bilen çıkmadı ikramiye sonraki çekilişe devretmiş oldu.
 

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