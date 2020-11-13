13. Cuma nedir? Uğursuz olduğu inanılan 13. Cuma olayı nereden geliyor?

13. Cuma nedir? 13 sayısına yönelik ortaya ayılan iddialar ve komplo teorileri ilgi çekmeye devam ediyor. 13. Cuma’nın sosyal medyada gündem olmasıyla, 13. Cuma ile ilgili olan araştırmalar arttı. Birçok ülkede ve kültürde 13 sayısının uğursuzluk getirdiğine inanılınca, 13. Cuma daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, 13. Cuma nedir?

13. Cuma nedir? Dizi, film ve hikayelere çokça konu olan 13 sayısı birçok kültürde uğursuzlukla özdeşleşmişti. 13 sayısıyla ortaya atılan iddiaların ardından gündem olan 13. Cuma ile ilgili aramalar arttı. Bir film serisinden de hatırlanan 13. Cuma nedir?

13. CUMA NEDİR?

13. Cuma’nın uğursuz olduğu inancı Hristiyan dinine dayanıyor. Hz. İsa'nın Cuma günü yaşamının son bulması ve Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde masada 13 kişinin bulunması, 13. Cuma kavramının uğursuz sayılmasına neden olan örneklerin başını çekiyor.

13. sayısının uğursuz olduğunu kanıtlamaya çalışan teoriler de ortaya atılmıştır. Ortaya ayılan teoriler ise bilimsel verilere dayanıyor. Ay hareketlerinin dünya üzerindeki etkisine göre 1 yılda 12 ay vardır. 12 saatlik bir dilimde bir gün tamamlanır. Yunan mitolojisine göre, Olimpos dağında yaşayan 12 tanrı vardır. Astronomide 12 burç vardır. Budan hareketle 13 sayısının uğursuz olduğu inancı daha da pekişmiştir.

Öne sürülen gerekçelerden biri de Hz. Muhammed'in 571 yılında doğması, İstanbul'un 1453 yılında fethedilmesi sayılır. Çünkü bu tarihlerdeki rakamları kendi aralarında toplayınca ortaya 13 sayısı çıkıyor.

İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ DE 13 SAYISINA DİKKAT ÇEKER

İskandinav Mitolojisi'nde yer alan bir efsaneye göre 12 Viking Tanrısı, Odin bir akşam yemeği düzenler. Bu akşam yemeği, Cuma günü Asgard'daki ihtişamlı salon Valha'da verilerek, yemekte 12 misafir davet edilir; fakat Kötülük Tanrısı Loki, davetsiz misafir olarak gelir ve kör tanrı Högr'ün erkek kardeşi Balder'i zehirli bir ok ile öldürmesine neden olur.