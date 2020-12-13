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13 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

13 Aralık 2020 Pazar - 19:18 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 19:39

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi  yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak  kayda geçti.
 
Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19  tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin  780'e yükseldi.
 
Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon  836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1,  yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1  ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat,  filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
"Kalabalık  ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında şu bilgileri  verdi:
 
"Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki  artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor.  Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan  sevdiklerimiz için uzak duralım."
 

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