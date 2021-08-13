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13 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

13 Ağustos 2021 Cuma - 19:30 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 19:32

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." dedi.
 

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Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos vefat sayısı
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