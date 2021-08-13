Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." dedi.
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- 13 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
13 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
13 Ağustos 2021 Cuma - 19:30 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 19:32