13-15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor! Bir il onları arıyor

Uşak’ta, yaşları 13- 15 arasındaki 4 çocuktan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Kayıp çocuklardan biri olan Ahmet Yumuk'un (15) annesi Atiye Tanrıverdi, çocukların Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde görüldüğü yönünde haberler aldıklarını söyledi.

Uşak’ta, dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan çocuklardan kız kardeşler Havva Coşkun (13) ve Ayşe Coşkun (15), iddiaya göre saat 17.00 sıralarında yanlarına aldıkları erzaklarla birlikte pikniğe gidiyoruz diyerek evden çıktı. Cep telefonlarını evde bırakan kardeşler bir daha geri dönmedi. Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Coşkun, "Eşime ’hayvan barınağına gideceğiz, orada piknik yapacağız’ demişler, diğer aliler de gelmişler oralarda aramışlar hiçbir yerde bulamamışlar. Aldığımız haber lere göre dün akşam saatlerinde yolda çocukları gören bir adam durmuş nerelisiniz diye sormuş, onlar da biz Kütahya Pazarlarlıyız demişler, o da ben de oralıyım demiş onları Pazarlar’a kadar götürmüş. Bir an evvel çocuklarımızın bulunması işitiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki gelsinler. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

’TELEFONU EVDE KALMIŞ’

Anne S.E. ise dört çocuğun da birlikte görüldüğünü, çocukların beraberlerinde 3 çanta götürdüklerini söyledi. S.E., "Elma, mandalina, salata, domates, poğaça gibi yiyecek malzemesi aldılar. ’Hayvan barınağına gidip geleceğiz’ dediler. Kızlarımın telefonu evde kalmış. Çocuklar gece saat dokuza kadar gelmeyince çok korktuk, yetkililere haber verdik" dedi.