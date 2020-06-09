13 – 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Toplantısı ilk kez yüz yüze yapıldı!

Corona virüsü önlemleri kapsamında uzun bir süredir Kabine Toplantısı telekonferans yöntemiyle uzaktan yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar 1 Haziran normalleşme adımlarının atılmasıyla verilen aranın ardından ilk kez yüz yüze geldi. Hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasakları geçen hafta sona ermesine rağmen Kabine’nin bir araya gelmesiyle yeniden gündem oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 – 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu Kabine Toplantısı sonra ermesiyle araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta 6-7 Haziran’da sokağa çıkma yasağı ilan etmişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yasak kararını iptal ettiğini duyurmuştu. 2,5 ay sonra ilk kez 15 ilde ikamet eden vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkabildi. Sosyal mesafeye uyulmadığı yönünde birçok şehirden fotoğraflar gelince yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı, soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Hafta Sonu 13-14 Haziran’da sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplanısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yasakları ile ilgili bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla hafta sonu sokağı yok.