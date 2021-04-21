128 milyar dolar talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasası, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme alındı. Erdoğan’ın henüz “geçer not” vermediği ve üzerinde çalışmaların devam etmesini istediği düzenleme, 30 büyükşehir belediyesinin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırılması, kalan 51 ilde hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması, herhangi bir nedenle boşalan belediye meclis üyeliklerine seçilecek yeni üyelerin, bir önceki meclis üyesiyle aynı partiden olmasının zorunlu kılınması gibi başlıklar içeriyor.

İzmir, İstanbul, Önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, uzun zamandır üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasa taslağıyla ilgili bir sunum yaptı. Çalışma kapsamında 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırıldığı ifade edilirken Kocaeli Ankara ve Erzurum belediyelerinin vergi geliri payı ortalamasının üzerinde kaldığı, geri kalan 25 büyükşehir belediyesinin ise ortalamayı geçemediği tespit edildi.

Bu kapsamda AK Parti’nin büyükşehirler için bir “pay dengelemesine” gidilmesi yönünde çalıştığı öğrenildi.

‘BÜTÜNŞEHİR’ FORMÜLÜ

MYK’da ayrıca büyükşehirlerde olduğu gibi kalan 51 ilde de belde ve bazı ilçe belediyelerinin yaşadığı sorunlar için il ve ilçe belediyelerine yetki verilmesi konusu gündeme geldi. Bu kapsamda 30 büyükşehirde olduğu gibi 51 ilde de hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması görüşüldü.

Herhangi bir nedenle boşalan belediye meclis üyeliklerine seçilecek yeni üyelerin, bir önceki meclis üyesiyle aynı partiden olmasını zorunlu kılmayı düşünen AK Parti’nin, belediye başkanlarının emekli olduktan sonra da “yeşil pasaport” kullanabilmesine olanak tanınacağı bir değişiklik yapmayı da gündeminde tuttuğu belirtildi. Ancak yapılan yerel yönetimler çalışmasının henüz Erdoğan’dan “geçer not” almadığı ve Erdoğan’ın taslak üzerinde çalışmaların devam etmesini istediği öğrenildi.

GRİ PASAPORT SUİSTİMALİNE KARŞI TEDBİR

Toplantıda, Malatya ’da Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında gri pasaport düzenlenerek yurt dışına giden bazı kişilerin geri dönmediği iddiası da gündeme geldi. AK Parti’nin, İçişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili 12 Mart’ta başlattığı soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceği; olayın yasal ya da idari anlamda bir boşluk nedeniyle yaşandığı yönünde bir tespitin ortaya çıkması halinde gereken adımların atılabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

İdari anlamda gri pasaportla yurt dışına çıkışlarda yapılacak “denetimin” daha sertleştirilmesi, gri pasaportla yurt dışına her çıkışta “özel izin kağıdı” istenmesi gibi formüllerin de devreye sokulabileceği ifade ediliyor. (Milliyet)

‘128 MİLYAR DOLAR’ TALİMATI

Erdoğan’ın toplantıda, muhalefetin Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla ilgili kamuoyu nezdinde “bilgilendirme” çalışması yapılması talimatı verdiği de kaydedildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abd ülkadir Selvi de bugün köşesine Erdoğan'ın talimatını taşıdı.

Selvi'nin köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

95 MİLYAR DOLAR KASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetten gelme birisi. O nedenle en teknik konuyu dahi halkın anlayacağı dilden anlatmayı biliyor. AK Parti grubunda da yine 128 milyar dolar konusuna değinmiş; “Bunlar sahtekâr, ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı, hatta daha ileri gittiler, sıfırın altına düştü. Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar rezervi vardı Merkez Bankası’nın, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervi var. Başbakanlığım döneminde döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Bu ne demektir, biz yeniden 132’ye de çıkarız, 200’e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz” demişti.

128 milyar dolarla ilgili tartışmalar siyasetin tansiyonunu yükseltti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda rahat olduğu gözleniyor. Çünkü Erdoğan, yapılan her işlemin kaydının tutulduğunu ve Merkez Bankası kaynaklarının gerektiği zamanda ve doğru bir şekilde kullanıldığını düşünüyor. Erdoğan’ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, “Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin” talimatını veriyor. “Muhalefetin yalanlarını millete izah edin arkadaşlar” diyor.