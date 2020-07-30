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126 bin liraya aldığı spor araca 1.5 milyon lira teklif ettiler!
Trabzon’da 6 yıl önce 126 bin liraya satın aldığı spor arabaya 700 bin lira harcayarak modifiye eden Mustafa Çağılcı (38), 1,5 milyon lirayı bulan teklifleri geri çevirip, aracını satmadığını söyledi.
Ortahisar ilçesinde özel bir araç bakım servisi sahibi olan Mustafa Çağılcı, 2014 yılında 126 bin liraya satın aldığı 1994 model spor arabaya, yaklaşık 700 bin lira harcama yaparak, modifiye etti.