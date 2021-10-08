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1200 TL zam yapılacak! Milyonlarca kişinin maaşı değişiyor, yeni rakamlar...
Maaşlara zam yapılacak. Emekli, çalışan milyonlarca kişi bekliyordu. Yeni rakamlar açıklandı. Çalışanların maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde ciddi oranda artış olacak. Vatandaşlar 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Detaylar belli oluyor. Emekli maaşı 1200 TL yükselecek, emekli ikramiyelerinde de 45 bin lira artış olacak.