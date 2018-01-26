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1200 polisle helikopter destekli operasyon!

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 21:14 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 21:14

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor


İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bugüne  kadar 36 kez yapılan uygulamaların 37'ncisi, saat 20.00'de başlatıldı.
 
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet  müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali  Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve  Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de  aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.
 
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de  destek veriyor.
 
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar  üzerinde duruluyor.
 
Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan  uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.
 
Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
 

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Yeditepe Huzur İstanbulda operasyon
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