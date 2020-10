12 yıllık memurun yıllık izni kanuna göre kaç gündür? Aday memurluk süresi en az kaç yıldır?

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının ardından adaylar, sınavına ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor. 2020 KPSS ön lisans sınavında adaylara, aday memur luk süresi ve 12 yıllık memurun yıllık izni soruları yöneltildi. Peki, Aday memurluk süresi en az ne kadardır? 12 yıllık memurun yıllık izni kanuna göre kaç gündür? İşte Kanuna göre, 12 yıllık memurun izin süresi...

ADAY MEMURLUK SÜRESİ EN AZ KAÇ AYDIR?

Adaylık eğitimlerinden herhangi birisinden başarısız olan devlet memuru asil memur olarak atanamaz. 657 sayılı Kanunun 56 maddesi gereğince görevine son verilir. Adaylık süresi minimum (en az) 1 yıl olup, memurun adaylığı 1 yılı dolmadan kaldırılamaz. Aday memurun adaylığı en fazla 2 yıl sürebilir.

12 YILLIK DEVLET MEMURUNUN YILLIK İZİN SÜRESİ

12 yıllık devlet memurunun yıllık izin süresi ise 30 gündür. Kanunda memurun izni ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"Madde 102- (Değişik: 31/07/1970-1327/46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."