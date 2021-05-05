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12 yıl önce başladı lüks ev değerinde tespih koleksiyonu yaptı!

12 yıl önce başladı lüks ev değerinde tespih koleksiyonu yaptı! 12 yıl önce dedesinin hediye ettiği Osmanlı'dan kalma eşyası ile koleksiyona başladı.
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