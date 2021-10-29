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12 yaşından küçük çocuklar için flaş aşı kararı! Resmen onaylandı

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 23:58 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 23:58

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için uygun olduğu yönünde karar aldığını açıkladı.


FDA’dan yapılan yazılı açıklamada, 5-11 yaş arası çocuklarda acil  kullanım için Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının onaylandığı belirtilerek, bu yaş  grubu için aşıların başlatılmasına yönelik kritik bir adım atıldı.
 
Açıklamada, "FDA, bu Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanım izni  kriterlerini karşıladığını belirledi. Aşının en az 5 yaşına gelmiş bireylerde  bilinen ve potansiyel faydaları, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır  basmaktadır." ifadesine yer verildi.
 
Çocuklar için doz boyutunun 12 yaş ve üstü kişiler için önerilen dozun  üçte biri kadar olduğu vurgulanan açıklamada, aşının 5-11 yaşta Kovid-19’u  önlemede yaklaşık yüzde 91 etkili olduğu kaydedildi.
 
FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi 27 Ekim’de,  Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının ilkokul çağındaki çocuklara faydasının  risklerinden daha ağır bastığı yönünde görüş bildirmişti.
 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) uzmanları, aşının çocuklara  önerilip önerilmeyeceğini ve hangi grupların uygun olması gerektiğini görüşmek  üzere gelecek hafta bir araya gelecek.
 
ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz  ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında  yaklaşık 28 milyon çocuğun aşılanmaya başlamasının önü açılacak.

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Pfizer-BioNTech Kovid-19 ABD
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