05 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,9070 0.57
USD 8,3160 0.51 ALTIN 488,440 1.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 yaş ve üstü için son dakika aşı kararı! Resmen başladı

05 Eylül 2021 Pazar - 18:49 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:49

Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları sisteme tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin"12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.


Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı.
 
BİLİM KURULU ONAY VERMİŞTİ
 
Bilim Kurulu tarafından alınan yeni karar ile birlikte veli onayı olması şartıyla 12 yaş üstüne de aşı uygulanması konusunda onay verildi.
 
BAKAN KOCA NE AÇIKLAMIŞTI
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." açıklamasında bulunmuştu. (Sabah)

ETİKETLER

Bilim Kurulu 12 yaş üzeri aşı Sağlık Bakanı aşı randevu 12 yaş aşı 15 yaş aşı koronavirüs aşı son dakika son dakika haberi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.