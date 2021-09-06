12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı!

Aşılamada yaş sınırı 12'ye düştü. 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları sisteme tanımlandı. Aşılama tercihe bağlı olacak. Peki, 12 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma ekranı!

Aşı yaş sınırı 12'y çekildi. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bakanlık, 12 yaş ve üstü gençler için sisteme randevu tanımlandığını açıkladı. Aşı, isteğe bağlı olarak yapılacak. Peki, 12 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma ekranı!

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüsle mücadelede aşılamada yaş sınırı düştü. 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verilirken, bugün itibariyle 12 yaş ve üzeri için aşı randevuları sisteme tanımlandı.

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Randevular e-Nabız üzerinden alınabilecek. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla aşılarını olabilecek.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadelerine yer vermişti.

Sırası gelen vatandaşlar MHRS - e nabız ve Alo 182 sisteminden randevu alabiliyor.

Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.