12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 12 yaş üstü kronik hastalar aşı olabilecek mi?

Sağlık Bakanlığı duyurdu. Koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Ayrıca, PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Peki, 12 yaş üstüne aşı randevusu nasıl alınır? 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar aşı olabilecek mi? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni safhaya geçti. Koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıklayan Bakanlık, tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımladı. Peki, 12 yaş üstüne aşı randevusu nasıl alınır? 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar aşı olabilecek mi? İşte 12 yaş üstü aşılama ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı corona virüsü aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

12 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sırası gelen vatandaşlar MHRS - e nabız ve Alo 182 sisteminden randevu alabiliyor.

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor.

Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.