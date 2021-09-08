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12 yaş altı aşı olacak mı, 12 yaş altı aşı ne zaman çıkacak? BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin tarih verdi!

08 Eylül 2021 Çarşamba - 12:35 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 12:35

Corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin dün Almanya’da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı. Yeni planları ve aşı ile birlikte Covid-19'un geleceği ile ilgili konuşan Şahin ve Türeci, 12 yaş altı çocuklar için de aşı müjdesi verdi. Peki, 12 yaş altı aşı olacak mı, 12 yaş altı için var mı?


BioNTech’i eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran Uğur Şahin, dün Almanya’da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı.

12 yaş altı için var mı?

House of Pharma isimli kurumun etkinliğine katılan Dr. Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir Covid-19 aşısı için çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok.

12 yaş altı aşı ne zaman çıkacak?

Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

Dr. Şahin, “Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum Ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var” dedi.

Türk asıllı bilim insanı, “BioNTech ve ABD’li partnerimiz Pfizer, verileri Eylül ayının sonunda ya da Ekim ayının ortasında denetleyici kurumlarla paylaşacak. Yetkililer genelde bu tür konularda birkaç hafta içinde geri dönüş yapıyor” dedi.

Şahin, “Şu an araştırmalarımızda bir sürprizle karşılaşmadık” derken aşının bu yılın sonuna doğru kullanılabileceğinin altını çizdi.

 

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