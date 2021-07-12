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12 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 20:18

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

 
 
 

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