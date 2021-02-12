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12 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

12 Şubat 2021 Cuma - 20:30 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 20:45

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763  kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 667 oldu.
 
Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.
 
Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572  bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7,  yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat,  filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı 12 Şubat koronavirüs
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