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12 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:18 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 20:37

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi  yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 1496 oldu.
 
 
Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19  tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e  yükseldi.
 
Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin  462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,  yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Türkiye' pozitif Kovid-19 testi
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