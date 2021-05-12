12 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2020 1.14
USD 8,4220 1.71 ALTIN 493,170 0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 21:56 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 21:56

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 152 milyon 46 bin 542 TL. İşte, 12 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...


Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 152 milyon 46 bin 542 TL. 12 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -13-43-45-70-76-86- ve joker:7 oldu.
 
12 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak takip edildi. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

ETİKETLER

Çılgın Sayısal Loto 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.