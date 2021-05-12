12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 152 milyon 46 bin 542 TL. 12 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -13-43-45-70-76-86- ve joker:7 oldu.
12 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak takip edildi. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.