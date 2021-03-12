12 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.06 EURO 9,0470 0.79
USD 7,5580 1.10 ALTIN 419,070 1.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 Mart On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiyeyi 2 kişi bildi

12 Mart 2021 Cuma - 21:40 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 21:40

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 489 bin 468 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 489 bin 468 TL.
 
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
On Numara sonuçları açıklandı. 12 Mart çekilişinde 10 bilen sayısı iki kişi olurken talihliler 244 bin 734 lira 10 kuruş kazandı.
 

ETİKETLER

On Numara çekiliş Büyük ikramiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.