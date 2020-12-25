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12 kişiyi emeklilik vaadiyle 1 milyon TL dolandırdı!

DHA |  25 Aralık 2020 Cuma - 20:13 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 20:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.E. (39), 12 kişiyi emekli etme ve finansal yardım bahanesiyle 1 milyon TL dolandırdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan M.E., tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 12 kişinin emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekme- kapatma bahaneleriyle paralarının alınarak dolandırıldığını tespit etti. Dolandırıcılık şüphelisinin M.E. olduğu belirlenirken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 12 kişiyi toplamda 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen M.E.nin Mahmutlar Mahallesindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese giden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
 
7 DOLANDIRICILIK DOSYASI VAR
 
Şüpheli M.E.'nin emniyette yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ekipler emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti. M.E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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