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12 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

12 Kasım 2020 Perşembe - 19:35 | Son Güncelleme : 12 11 2020 - 20:05

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Güncel verilere göre, son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi  yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 88 kişi hayatını  kaybetti, 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin  sayısı 346 bin 794 yükseldi.
 
Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891'e ulaştı. Hasta sayısı 404  bin 894, vefat sayısı 11 bin 233, ağır hasta sayısı 3 bin 230, aktif hasta sayısı  46 bin 867 çıktı oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9,  ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
 
"Maske ile virüs yükünü düşürelim"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
 
"Bugün tespit edilen 2 bin 841 yeni hastamız var. Ağır hasta  sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği  ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü  düşürelim."
 

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