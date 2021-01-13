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12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 15:00 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 15:23

Edirne merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem  yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne  merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında  yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve  Erzincan'da gözaltına aldı.
 
Diğer operasyonda 22 şüpheli itirafçı oldu
 
 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem  yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, 4  Ocak'ta Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına  alınmıştı.
 
Bu şüphelilerden 22'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam  ediyor.
 
Şüphelilerden C.K. ise tutuklandı.
 
  
 
 

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Edirne FETÖ gözaltı
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