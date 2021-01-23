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12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 12:22 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 12:22

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'si yakalandı.


İstanbul merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu  tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı  yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü  ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda  şüphelilerden 72'sini gözaltına aldı.
 
 Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 kişinin  yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına  alınan 13 şüphelinin tutuklandığı, 8 tekneye de el konulduğu öğrenildi.
 
  

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12 il İstanbul kaçakçılık operasyon
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