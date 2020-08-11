11 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.076 0.00 EURO 8,5870 -0.33
USD 7,3140 -0.33 ALTIN 470,770 -1.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu!

11 Ağustos 2020 Salı - 9:59 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 10:14

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
konuyla ilgili yaplan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4’ü bylock uygulaması kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 6’sı yakalanmıştır. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
 

ETİKETLER

fetö operasyon il il
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.