12 ilde değmeye basıldı! Sağlık turizmi...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin küresel sağlık turizm pastasındaki payını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında, bu alanda öne çıkan 12 il için yeni hedefler ve projeleri hayata geçirecek. Bu çerçevede İstanbul’un sağlık turizminde marka olması için çalışma başlatacak. Dünyanın her yerinden hasta kabul edilecek ancak özellikle Arapça, Rusça ve İngilizce konuşulan ülkeler konusuna ağırlık verilecek.

Bakanlık, sağlık turizminde öne çıkan 12 il için proje hazırladı. Her ilin hedef ülkeleri belirlendi. Buna göre, İstanbul ’da Sağlık Turizmi Odaklı, Kapasite Güçlendirme, Marka Oluşturma ve Küresel Rekabet Edilebilirlik Projesi hayata geçecek. Dünyanın her yerinden hasta kabul edilecek ancak özellikle Arapça , Rusça ve İngilizce konuşulan ülkelere ağırlık verilecek.

Balkanlar hedefi

Hastanelerin bilişim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecek. Sağlık turizminde temel ihtiyaç olan nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve aktif istihdama katkı sağlanacak. Sağlık turizmi ile diğer turizm alanları entegre edilecek, turizm çeşitliliğinin bütün bir yıl sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak. İstanbul’un sağlık turizmi açısından küresel marka haline gelmesine yönelik çok dilli tanıtım ve lansman faaliyetleri hayata geçirilecek. İstanbul’da sunulan sağlık hizmetleri uluslararası alandan kolay erişilebilir hale getirerek ulusal turizm gelirlerinin artmasına da katkı sağlanacak.

Ülkelerinde tedavi ve ameliyat için uzun süre beklemeleri gereken, hatta bu hizmetlere çok pahalı ulaşan yabancıların aynı hizmetleri Antalya ’da daha kaliteli ve kısa sürede almaları sağlanacak. Edirne -Tekirdağ yabancıların sağlık hizmeti almalarının yanı sıra bölgenin turizm değerleri açısından da tanıtımı sağlanacak.

Bulgaristan, Romanya, Sağlık turizmi alanında Türkiye’yi, Balkanlarda öncü ülke konumuna getirmek için çalışma yapılacak. Yunanistan Kosova , Makedonya hedef ülkeler olacak.

Bolu’nun doğal kaynakları ve sağlık hizmet çeşitliliğine uygun sağlık turizmi türlerini belirlenecek ve geliştirilecek.

Erzurum için Bakü ve Nahçıvan’da tanıtım faaliyetleri yapılacak. Hedef ülke Azerbaycan ’dan gelen hasta sayısı artırılacak.

Aydın’da ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile yerli yabancı hastaların bölgeyi tanımaları sağlanacak. Böylece sağlık turizmin diğer dallarında da turizme yönelik altyapı çalışmalarına zemin hazırlanacak.