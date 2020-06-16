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12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

AA |  16 Haziran 2020 Salı - 12:47 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 13:14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya  göre, Bakan Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan yeni düzenlemelere  ilişkin bilgi verdi. Selçuk, 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını  belirterek geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile  eklenen 12 ilaçla birlikte geri ödemedeki ilaç sayının 8 bin 636'ya ulaştığını  ifade etti.
 
SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçların  3'ünün kalp ilacı, 2'sinin kan ürünü, 2'sinin pulmoner hipertansiyon ilacı, birer  tanesinin de antibiyotik, antiviral, doğuştan metabolik hastalık ilacı, kanserde  bulantı ilacı ve yenidoğan hemanjiyom ilacı olduğuna dikkati çeken Selçuk,  "Miyastenia Gravis" hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir  ilaçta da düzenleme yapıldığını aktardı.
 
Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile  sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildirerek "Geri ödeme listemize  aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim."  değerlendirmesini yaptı.
 
Selçuk, SUT'a ilişkin yeni düzenlemenin SGK'nin internet sitesinden de  yayımlandığı kaydetti.
 

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