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12 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

12 Haziran 2021 Cumartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 19:51

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye  yükseldi.
 
 
Test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 325  bin 435, vefat sayısı ise 48 bin 668 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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