12 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.