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12 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

12 Haziran 2021 Cumartesi - 22:36 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 22:36

Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da gerçekleştirilen son çekilişin ardından kazandıran numaralar belirlendi. İşte 12 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları...


Çılgın Sayısal Loto çekilişi az önce gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden oynadıkları biletleri sorgulayabilecek. Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar 5-13-15-37-52-78 ve 88 joker numarası olarak belirlendi.
 
6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 6 talihli 99.071,05 TL, 4 bilen 390 kişi 1.524,15 TL, 3 bilen 14.931 kişi 99,50 TL ve son olarak 2 bilen 222.298 kişi 10,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
 

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş 12 Haziran
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