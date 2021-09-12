12 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 -0.96 EURO 10,0250 0.32
USD 8,4620 0.29 ALTIN 487,040 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi! Miroğlu yaşadıklarını anlattı

12 Eylül 2021 Pazar - 19:57 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 19:57

Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Bu darbe geride ise telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bıraktı. İdam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor.


O dönemin mağdurlarindan, 12 Eylül Darbesi sonrasında işkencelerle anılan ve şimdilerde müzeye dönüştürülmesi planlanan Diyarbakir Cezaevinde tutulmuş siyasetçi, gazeteci, yazar Orhan Miroğlu yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı.
 
Orhan Miroğlu'nun açıklamaları şöyle: Ben tabii 6 - 6,5 yıl kadar tutuldum. Diyarbakır Cezaevi Türkiye'de çok konuşuldu. 10 tane cezaevi sayılıyor dünyada Diyarbakır Cezaevi bunlardan bir tanesi. 2 yıl içerisinde 40 - 50'ye yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye bunu aslında 90'lı yıllardan sonra konuşmaya başladı. Bir noktaya kadar geldi mesele. Diyarbakır cezaevi ile yüzleşmek yeni anayasa meselesini de akıllara düşürmüyor değil. Bir 12 Eylül Anayasasından kurtulacaksa bu toplum kesinlikle bir mutabakat olması lazım. Çok amansız işkenceler oldu insan hatırlamak bile istemiyor. Unutamayacağız çok hadise var. İlk dönemlerde insanlar kayıptı adeta ben mesela 3 -4 ay sonra ailemle görüşebildim. Annem beni tanıyamadı.

ETİKETLER

12 Eylül Türkiye Diyarbakır Cezaevi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.