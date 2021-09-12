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12 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

12 Eylül 2021 Pazar - 19:31 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 20:04

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi  yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 616 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03,  ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,94 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin  658'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve  Balıkesir olarak açıklandı.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane,  Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ  olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 21 bin 352 olduğuna dikkati çekerek, "Bu  vakalara 'Bana bir şey olmaz.' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı 243.  Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında  olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini  kullandı.
 
 

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