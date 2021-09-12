12 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 616 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,94 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

Kilis, Edirne, Amasya, Aydın, En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla Tekirdağ , Çanakkale, Yalova Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa Batman , Bingöl, Muş Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.