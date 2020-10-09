12 Ekim Pazartesi okullar açılıyor mu, hangi sınıflar açılıyor? Okula gitmek zorunlu mu?

MEB okullarda yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. İlkokul 1. Sınıfların ardından, yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. MEB ilkokul 2, 3, 4; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. MEB tarafından yapılan duyurusunun ardından yüz yüze eğitimin detayları sorgulanmaya başlandı. 81 ile gönderilen yazıda okul öncesi sınıflarda ise eğitimin haftada 5 gün yapılacağı bildirilirken, ilkokul 2, 3, 4. sınıf; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. Sınıflarda yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağını açıkladı. Peki, 12 Ekim okullar açılıyor mu? Okula gitmek zorunlu mu?

MEB yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Ders saatlerinden, cumartesi günü eğitimin yapılıp yapılmayacağına, teneffüs saatlerinden okula gitmenin zorunlu olup olmayacağına dair birçok bilgiyi paylaştı. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan karar sonucunda ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, ilkokul 2, 3, 4. sınıf; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfların da okula başlayacağı ve yüz yüze eğitim göreceği bildirilmişti. Ardından da yüz yüze eğitimin ayrıntıları aktarıldı.

12 EKİM PAZARTESİ HANGİ SINIFLAR AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını aktardı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DERS SAATLERİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU? 12 EKİM

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.