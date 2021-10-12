12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 11 Ekim'de 30 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 355 bin 15 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olarak kaydedildi.