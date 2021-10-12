12 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.04 EURO 10,4360 0.37
USD 9,0400 0.43 ALTIN 511,460 0.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı!

12 Ekim 2021 Salı - 20:32 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 21:12

Sağlık Bakanlığı 12 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ekim 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.
 
 
11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
 
Türkiye'de 11 Ekim'de 30 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 355 bin 15 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olarak kaydedildi.

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs koronavirüs tablosu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.