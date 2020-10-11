12 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime aşamalı geçiş kararını uygulamaya koydu. 12 Ekim Pazartesi günü, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıflar ile köy okulları ve özel gereksinimi olan öğrenciler 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de okulların açılacağı 12 Ekim'de toplu ulaşımda önemli kararlar aldı. Peki, 12 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi? Yarın otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? İşte toplu ulaşım ile ilgili alınan karar...
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Okulların açılacağı 12 Ekim günü, İstanbul’daki toplu ulaşım araçları saat 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı olan 12 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 06:00 - 14:00 arasında İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.
OTOBÜS, METROBÜS, METRO, VAPUR VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?
Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek.