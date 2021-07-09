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12 bin yıllık göl can çekişiyor! Uzmanlar uyardı! Böyle giderse...
Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl, eski haline kavuşamadı. Kazı yapıldığı için gölü besleyen taban bozuldu. Adeta çamur göl haline geldi. Yağmur yağdıkça bu görünüm artarak devam edecek. Uzmanlar eski haline dönmesinin çok zor olduğunu söyledi.
Gümüşhane’nin kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan ve manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi.