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Personel Alımı Haberleri 12 bin sağlık personeli alımı-atama 2020: Bakan duyurdu! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Branş dağılımı belli mi?

12 bin sağlık personeli alımı-atama 2020: Bakan duyurdu! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Branş dağılımı belli mi?