12 bin sağlık personeli alımı-atama 2020: Bakan duyurdu! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Branş dağılımı belli mi?
29 Ekim 2020 Perşembe - 10:39 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 10:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada sağlık personeli için müjde vererek, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı hakkındaki sorular da arttı. Peki, 12 bin sağlık personeli dağılımı nasıl olacak belli mi? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklama yaparak, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Uzun süredir beklenen personel alımıyla ilgili beklenen açıklama "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." Sözleriyle duyuruldu.
12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı 12 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeler belli olunca haberlerimizde yer vereceğiz.