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12 bin hindi yavrusu yanarak can verdi! Çiftlik sahibi gözyaşına boğuldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu. Çiftlik sahibi, telef olan yavruları eline alarak gözyaşlarına boğuldu.

12 bin hindi yavrusu yanarak can verdi! Çiftlik sahibi gözyaşına boğuldu Alaplı ilçesi Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi’nde İbrahim Yener, oğlu Zekeriya ile birlikte bugün çiftliğinde bakım yaptı. Bakımdan bir süre sonra öğle saatlerinde yangın çıktı.
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