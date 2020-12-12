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12 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

12 Aralık 2020 Cumartesi - 19:02 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 19:22

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 222 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 16 bin 199’a yükseldi. Toplamda 20 milyon 898 bin 517 test yapıldı. Bugün 189 bin 65 test yapılırken, 29 bin 136 yeni vaka ve 5 bin 203 de yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 809 bin 809 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 581 bin 565’e yükseldiği, bu hafta hastalarda zatürre oranının bu yüzde 3,1 olduğu, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 961 olduğu açıklandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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