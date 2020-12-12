12 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı ise 87 milyon 504 bin 231 TL. 12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
12 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapıldı. Canlı yayında gerçekleşen çekiliş TV8 ekranında yayınlandı.
12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 12-23-28-31-43-60 ve joker 7 oldu.