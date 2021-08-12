12 Ağustos Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto çekilişi yapıldı. Süper Loto'nun bu hafta yapılan ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. Süper Loto'da yeni büyük ikramiye ise 686.007 TL oldu.

Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Haftanın ikinci çekilişi ise bu akşam yapıldı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Haftanın ikinci çekilişi 12 Ağustos saat 21.30'da yapıldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları açıklandığı zaman aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.