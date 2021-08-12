Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.
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- 12 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
12 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
12 Ağustos 2021 Perşembe - 20:36 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 20:38