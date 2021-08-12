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12 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

12 Ağustos 2021 Perşembe - 20:36 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 20:38

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.
 

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