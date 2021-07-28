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12-17 yaş için flaş aşı kararı! Resmen onaylandı

AA |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 21:24 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 21:24

Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Moderna aşısını onayladı.


HAS'tan yapılan açıklamada, Amerikan Moderna şirketinin aşısının  tavsiye edilen stratejiye uygun olarak öncelikle başka hastalıkları bulunan veya  bağışıklığı düşük olan gençlerde, ardından hastalığı olmayan gençlerde virüsün  dolaşımını düşürmek, gençlerin sosyal hayatlarını normalleştirmek ve eğitime  erişimlerini korumak için uygulanabileceği belirtildi.
 
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna şirketine ait bilimsel adı Spikevax  olan aşının 12-17 yaş gençlere uygulanmasına 23 Temmuz'da onay vermişti.
 
Moderna, Pfizer aşısından sonra Fransa'da gençler için onaylanan  ikinci aşı oldu. Pfizer, 15 Temmuz'dan bu yana 12 yaş ve üstü gençlere  uygulanıyor.
 
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 25 Temmuz itibarıyla  12-17 yaş arası gençlerin yüzde 32'si en az 1 doz aşı olurken yüzde 12'si tam  aşılandı.
 
Öte yandan Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, aşılama oranını  artırmak amacıyla eğitim yılının başından itibaren ortaokul ve lise binalarında  ya da yakınlarında 6 bin ila 7 bin aşı merkezinin açılacağını duyurdu.
 
İlkokullarda bir öğrenci pozitif çıktığında sınıfı kapatma kuralının  uygulanmaya devam edileceğini belirten Blanquer, ancak artık ortaokul ve  liselerde aşı olmayan öğrencilerin dışlanacağını ve uzaktan eğitim alacağını  aktardı.
 
Blanquer, aşısız gençlerin okul gezisi kapsamında sinema ya da yüzme  havuzuna gidemeyeceğini paylaştı.
 
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Kovid-19 sağlık ruhsatının büyük  alışveriş merkezlerinde valiliklerin kararına göre vaka sayısının yükselmesi  halinde uygulanabileceğini bildirdi.

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Fransa Moderna aşı koronavirüs
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