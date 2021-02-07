118 bin araçla 10.8 milyar TL’lik ihracat yaptı!

Otomotiv üreticisi Tofaş’ın 2020 rakamları açıklandı. 10,8 milyar TL ihracat geliri elde eden Tofaş’ın net karı ise yüzde 20,4’lük artışla 1 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti. Temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 141 bin 976 adet satış gerçekleştirerek, toplam pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti. Yüzde 93’lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satışı yapan firma oldu.

108 milyon euroluk yatırım



Geçtiğimiz sene yapısal ve ürün yenilikleri kapsamına 108 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Ar-Ge Merkezi’nin; 2020 yılı içerisinde Egea model ailesinin yenilenme faaliyetlerini tamamlarken, FCA Ar-Ge projelerine de destek vererek, mühendislik ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Eroldu, Türkiye toplam pazarının 700-750 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade ederek “Stellantis” ile yaratılan sinerjiyle performansı artıracaklarını vurguladı.