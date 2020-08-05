115 ürüne ek gümrük vergisi geldi! 15 gün sonra...

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Öte yandan, Resmi Gazete 'de yayımlanan bir başka İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını tesis edecek düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, daha yüksek kısmı ise maktu olarak uygulanacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.