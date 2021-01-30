112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye’de ??1??1??2?? Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı.

Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezlerimiz, şuan 5??8?? ilde aktif durumda.



Yakında tüm Türkiye'de acil durumda tek numara ??1??1??2?? olacak ??https://t.co/6EJXgwvGlq pic.twitter.com/jKi14NI7BU