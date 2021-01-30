112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, "Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezlerimiz, şuan 58 ilde aktif durumda. Yakında tüm Türkiye'de acil durumda tek numara 112 olacak." ifadelerini kullandı.
Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye’de ??1??1??2?? Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı.— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe↔? Temizlik?? (@TC_icisleri) January 30, 2021
Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezlerimiz, şuan 5??8?? ilde aktif durumda.
Yakında tüm Türkiye'de acil durumda tek numara ??1??1??2?? olacak ??https://t.co/6EJXgwvGlq pic.twitter.com/jKi14NI7BU