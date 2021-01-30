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112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

30 Ocak 2021 Cumartesi - 13:15 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 13:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil durumda tek numarayla ulaşılabilecek Acil Çağrı Merkezleri'nin 58 ilde aktif durumda olduğunu bildirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
 
Bakan Soylu, "Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezleri  devreye alındı. Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı  Merkezlerimiz, şuan 58 ilde aktif durumda. Yakında tüm Türkiye'de acil durumda  tek numara 112 olacak." ifadelerini kullandı.

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