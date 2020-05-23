110 kişilik her evden bir kişiye test yapmaya başladı!

Trabzon, Doğu Karadeniz 'deki Rize Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde, 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

RİZEYE GELMEK İSTEYENLERİN SAYISI 36 BİNİ AŞTI

Çay üreticileri de İçişleri Bakanlığına başvurarak, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı. İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı. Rizeye gelmek için başvuranların sayısı ise 36 bine ulaştı. Bunlardan 12 bin dolayında üretici kente gelirken diğer üreticilerinde önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

COVID-19 TESTİ YAPILIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılarak Rizeye gelen çay üreticileri evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor. İl Pandemi Kurulunca oluşturulan 110 kişilik ekip karantinadaki çay üreticilerine Covid-19 testi yapmaya başladı. Köy ve mahalleleri gezen ekipler, cami hoparlörlerinden anonslar yaptırarak il dışından gelenlerin arasında her evden bir kişiyi belirlenen açık alan ya da cami altlarına çağırıyor. Burada test yapılanlar, yeniden evlerine gönderiliyor. Testi negatif çıkan üretici evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evin diğer halkı ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarlası arasında başka bir alanda bulunamayacak. 14 günün sonunda karantina süreleri biten üreticiler normal yaşamlarına dönebilecek. 3erli grup halinde dolaşan ekipler, 3 günde 5 bin kişiye test yapacak.

ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Test yaptıran çay üreticisi Mehmet Naci Yılmaz Uygulamayı çok iyi buldum. Ben geleli 8 gün oldu. Hasta olsaydım belli ederdi kendini dedi. Turgay Mercan da 20 Mayısta geldim. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Fakat bunu buraya gelmeden İstanbulda yapsalardı daha iyi olurdu. Kimse hasta olup olmadığını bilmiyor. Bu uygulama İstanbulda yapılsaydı daha güzel olurdu. Ben zaten 2 aydır evden dışarı çıkmıyordum diye konuştu. Hikmet Kanbur ise Bunlar güzel şeyler. Milletin sağlığı sıhhati için bu uygulamalar çok güzel ifadelerini kullandı.